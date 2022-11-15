



В РФ "проверят" видео с казнью вагнеровца кувалдой

Омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что видео с «казнью кувалдой экс-бойца ЧВК Вагнера», перешедшего на сторону Украины, проверяют следственные органы, передает РБК.



«Я знаю об этом видео. <...>. И я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала она в ответ на вопрос журналиста.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по ходу брифинга отвечая на вопрос журналистов о распространившемся в Telegram-каналах видео, на котором, как утверждается, показана казнь предполагаемого экс-бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина, заявил, что Кремль не знает, насколько эта информация соответствует действительности.