



В РФ прокомментировали возможность обмена журналиста WSJ

Вопрос об обмене арестованного в России американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича может быть рассмотрен только после суда.



Такое заявление 13 апреля сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



Он обвинил WSJ в "нагнетании" ситуации вокруг арестованного корреспондента. По словам Рябкова, спецслужбы РФ и США занимаются вопросами возможных обменов Гершковича и осужденного за шпионаж Пола Уилана.



"У нас есть рабочий канал, который использовался в прошлом для достижения конкретных договоренностей, и эти договоренности были выполнены", — отметил он.



По словам Рябкова, нет необходимости в привлечении какой-либо третьей страны.