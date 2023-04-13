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В РФ прокомментировали возможность обмена журналиста WSJ
13.04.2023 15:17 Алина Груднева

В РФ прокомментировали возможность обмена журналиста WSJ

Вопрос об обмене арестованного в России американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича может быть рассмотрен только после суда.

Такое заявление 13 апреля сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он обвинил WSJ в "нагнетании" ситуации вокруг арестованного корреспондента. По словам Рябкова, спецслужбы РФ и США занимаются вопросами возможных обменов Гершковича и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

"У нас есть рабочий канал, который использовался в прошлом для достижения конкретных договоренностей, и эти договоренности были выполнены", — отметил он.

По словам Рябкова, нет необходимости в привлечении какой-либо третьей страны.

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