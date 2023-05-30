



В РФ приняли закон, смягчающий наказание полицейским за совершение преступлений

Госдума исключила из числа отягчающих обстоятельств то обстоятельство, что преступление совершено сотрудником МВД. Соответствующий закон был принят 30 мая сразу во втором и третьем чтении. В карточке законопроекта итоги голосования в третьем чтении не указаны.



Закон вносит изменения в статью 63 УК РФ о том, что “совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел” признается обстоятельством, отягчающим наказание. Законопроект разработали депутаты от КПРФ. В пояснительной записке к нему говорится, что действующая норма УК “дискриминирует” полицейских. Она не действует по отношению к сотрудникам других государственных структур – например, отягчающим обстоятельством не считается то, что преступник работает в суде, прокуратуре, ФСБ и других силовых ведомствах.



По мнению депутатов, это “подчеркивает незаслуженное и несправедливое недоверие” к полицейским. Авторы законопроекта также заявили, что по статистике “количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет в среднем не более 1% от общего числа преступлений, совершаемых в РФ, причем на долю МВД из этого одного процента приходится менее одной трети”.



Пункт об ужесточении наказания за преступления для сотрудников органов внутренних дел включили в УК РФ в 2010 году. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорилось, что это усилит “защиту прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий” сотрудников МВД. Поправку приняли по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России.