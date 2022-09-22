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В РФ предложили сократить список болезней, дающих право на отсрочку
22.09.2022 18:03 Ольга Белозерова

В РФ предложили сократить список болезней, дающих право на отсрочку

В России предложили пересмотреть критерии годности для военной службы, в частности, - сократить список болезней, с которыми дают отсрочку.

С таким предложением выступила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, сообщают РИА-Новости.

"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе. Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву.", - заявил она.

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