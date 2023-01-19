



В РФ предложили не принимать на госслужбу не служивших в армии

Служба в армии или наличие военно-учетной специальности должны быть обязательным условием для поступления на госслужбу. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.



«Есть те, кто кует победу на заводах; есть те, кто решает вопросы экономики; есть те, кто призван. В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в Вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности», — подчеркнул Володин.



Подобные правила он считает нужным применять для работы на госслужбы, участия в выборах депутатов Госдумы, работы в судебной системе и органах прокуратуры.



Примечательно, что сам Володин в армии не служил ни одного дня - но при этом имеет звание полковника.



Идея о пожизненном запрете госслужбы для всех россиян, не прошедших службу по призыву, еще в 2014 году была признана неконституционной, напомнил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, новая инициатива , озвученная спикером Госдумы Вячеславом Володиным, нуждается с учетом этого в «тщательной проработке».



Клишас напомнил, что и сейчас для тех граждан, которые не прошли срочную службу без законных на то оснований, действует десятилетний запрет на госслужбу. Возможность ограничения избирательных прав для граждан в зависимости от воинского статуса и вовсе не предусмотрена.



«Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в Вооруженных Силах, нуждается в тщательной проработке. Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного Суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан», — констатировал сенатор.