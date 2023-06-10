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мобилизация рф
10.06.2023 13:40 Алина Груднева

В РФ предложили нанимать на военную службу по контракту россиян с судимостью

Комитет Госдумы РФ по обороне порекомендовал нанимать на военную службу по контракту россиян с судимостью.

Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что комитет 10 июня предложил принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Речь идет о принятии на службу по контракту в период мобилизации и в военное время. Однако уточняется, что речь идет про граждан, которые не проходят по "тяжким" статьям.

Более того, в Госдуме РФ предложили заключать контракты с ограниченно годными к военной службе.
 

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