



В РФ предложили нанимать на военную службу по контракту россиян с судимостью

Комитет Госдумы РФ по обороне порекомендовал нанимать на военную службу по контракту россиян с судимостью.



Об этом сообщают российские СМИ.



Уточняется, что комитет 10 июня предложил принять соответствующий законопроект в первом чтении.



Речь идет о принятии на службу по контракту в период мобилизации и в военное время. Однако уточняется, что речь идет про граждан, которые не проходят по "тяжким" статьям.



Более того, в Госдуме РФ предложили заключать контракты с ограниченно годными к военной службе.

