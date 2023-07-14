



В РФ повысили предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных

Госдума России поддержала поправки о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания, пишут российские СМИ.



Изменения были рассмотрены нижней палатой парламента на пленарном заседании. Поправками предлагается внести изменения в законопроект о праве граждан РФ, находясь на срочной службе или в запасе, заключать контракт для участия в операциях армии РФ за рубежом.



Для имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, относящихся к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.



Для россиян, находящихся в мобилизационном резерве, имеющих воинские звания старших офицеров, предлагается установить предельный возраст на уровне 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.