



В РФ похвастались "объединенной системой" ПВО

Страны-члены ОДКБ создали объединенную систему противовоздушной обороны.



Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире прокремлевского телеканала.



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"Фактически она создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение, системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией", - сообщил он.



По словам Шойгу, система ПВО будет работает, страны-члены проводят учения и поддерживают ее в "боевом состоянии".