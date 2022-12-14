



В РФ отреагировали на возможные поставки Patriot Украине: "Это законная цель"

В США идет подготовка к передаче Украине долгожданных систем ПВО Patriot. В России снова боятся по этому поводу.



По информации российских СМИ, в Кремле отреагировали на получение Украиной современных систем ПВО. Ранее Медведев заявлял, что Patriot станет "законной целью России".



Пресс-секретарь Путина выразил поддержку и согласился со словами Медведева. Он подчеркнул, что системы Patriot, в случае доставки их из США в Украину, "станут законной целью" российских оккупантов.



Стоит отметить, что США планирует отправку этих зенитно-ракетных комплексов нашему государству. О передаче долгожданных Patriot могут объявить уже на этой неделе.



Впрочем, план, разработанный в Пентагоне, еще должен одобрить Министр обороны Ллойд Остин. После этого документ отправят на подпись Джо Байдену.