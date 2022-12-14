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В РФ отреагировали на возможные поставки Patriot Украине: "Это законная цель"
14.12.2022 22:31 Наталья Богинская

В РФ отреагировали на возможные поставки Patriot Украине: "Это законная цель"

В США идет подготовка к передаче Украине долгожданных систем ПВО Patriot. В России снова боятся по этому поводу.

По информации российских СМИ, в Кремле отреагировали на получение Украиной современных систем ПВО. Ранее Медведев заявлял, что Patriot станет "законной целью России".

Пресс-секретарь Путина выразил поддержку и согласился со словами Медведева. Он подчеркнул, что системы Patriot, в случае доставки их из США в Украину, "станут законной целью" российских оккупантов.

Стоит отметить, что США планирует отправку этих зенитно-ракетных комплексов нашему государству. О передаче долгожданных Patriot могут объявить уже на этой неделе.

Впрочем, план, разработанный в Пентагоне, еще должен одобрить Министр обороны Ллойд Остин. После этого документ отправят на подпись Джо Байдену.

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