



В РФ отказались рассматривать жалобу на продление ареста Гершковича

Во вторник, 19 сентября, Мосгорсуд отказался рассматривать апелляционную жалобу на продление ареста американскому журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже.



По данным издания "Медиазона", заседание проводилось в закрытом режиме.



Американская посол в РФ Линн Трейси подтвердила, что жалоба была снята с рассмотрения.



Представитель пресс-службы Мосгорсуда Вадим Полежаев отметил, что материалы будут отправлены в Лефортовский суд "для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела".