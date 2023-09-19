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В РФ отказались рассматривать жалобу на продление ареста Гершковича
19.09.2023 21:54 Алина Груднева

В РФ отказались рассматривать жалобу на продление ареста Гершковича

Во вторник, 19 сентября, Мосгорсуд отказался рассматривать апелляционную жалобу на продление ареста американскому журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже.

По данным издания "Медиазона", заседание проводилось в закрытом режиме.

Американская посол в РФ Линн Трейси подтвердила, что жалоба была снята с рассмотрения. 

Представитель пресс-службы Мосгорсуда Вадим Полежаев отметил, что материалы будут отправлены в Лефортовский суд "для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела".

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