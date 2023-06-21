



В РФ освободили воюющих в Украине от уголовной ответственности

Госдума РФ приняла окончательные поправки во втором и третьем чтениях к законопроекту, который позволит освободить осужденных россиян, участвовавших в войне в Украине, от уголовной ответственности.



По данным российских СМИ, такая мера будет распространена на виновных в преступлениях "небольшой или средней тяжести".



В частности, от уголовной ответственности освободят осужденных мобилизованных и контрактников в период мобилизации или военного положения. А погасить судимость позволят после получения госнаграды или увольнения со службы.



Также ГД РФ одобрила призыв по контракту судимых на период мобилизации, действия военного положения или в военное время. Закон не распространяется на педофилов, а также признанных виновными в террористической и экстремистской деятельности.



Более того, предельным возраст для мужчин контрактников составит 65 лет, а для высших офицеров - 70.