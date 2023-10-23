



В РФ оскорбились на сравнение Путина с ХАМАСом

В России оскорблены сравнением методов президента РФ Владимира Путина с ХАМАСом.



Таким образом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена.



"Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента", — возмутился Песков.



Позже он также прокомментировал слова Байдена о создании Соединенными Штатами нового мирового порядка.



"Они в любом случае за мир, который крутится вокруг них, но так больше не будет", - отметил он.