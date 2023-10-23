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В РФ оскорбились на сравнение Путина с ХАМАСом
23.10.2023 14:01 Алина Груднева

В РФ оскорбились на сравнение Путина с ХАМАСом

В России оскорблены сравнением методов президента РФ Владимира Путина с ХАМАСом.

Таким образом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена.

"Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента", — возмутился Песков.

Позже он также прокомментировал слова Байдена о создании Соединенными Штатами нового мирового порядка.

"Они в любом случае за мир, который крутится вокруг них, но так больше не будет", - отметил он.

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