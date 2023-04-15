



В РФ официально подписан указ об электронных повестках

В пятницу, 14 апреля, президент России Владимир Путин официально подписал закон о едином реестре военнообязанных.



Соответствующий документ предусматривает введение электронных повесток.



Теперь в РФ повестки смогут отправлять в письменной форме под расписку, а также по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и в электронном виде.



Также Путин одобрил запрет на выезд для граждан, которым была вручена повестка, до их визита в военкомат. Если россиянин не явился за дней, ему ограничат право управлять машиной.





