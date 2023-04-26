Новости » Политика
В РФ оценили разговор Си Цзиньпина и Зеленского
26.04.2023 16:58 Алина Груднева

В РФ оценили разговор Си Цзиньпина и Зеленского

В министерстве иностранных дел России прокомментировали первый с начала вторжения в Украину разговор, который провели председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Зеленский.

Соответствующее заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", – отметила Захарова.

По ее словам, Украина и ее страны-партнеры якобы демонстрируют возможности по "заматыванию" мирных инициатив.

"Проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив", – добавила она.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы