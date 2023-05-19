



В РФ обвинили США в координации убийств Дугиной и Татарского

Убийство дочери идеолога Путина Дарьи Дугиной и Z-пропагандиста Владлена Татарского якобы координировали США.



По данным российских СМИ, с такими обвинениями выступил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.



"Совершенные на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, а также подрыв газопровода "Северный поток" и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США", - сказал Патрушев.



По его словам, операции были подготовлены "информационной кампанией" в Вашингтоне и Лондоне, которая якобы были призвана "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои и суверенитет РФ".