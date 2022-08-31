



В РФ назвали провокацией проход кораблей США в Тайваньском проливе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу того, что американские корабли вошли в воды Тайваньского пролива несколькими днями ранее.



По словам Захаровой, это была очередная провокация, сообщает Lenta.ru.



"Мы рассматриваем проход 28 августа двух кораблей ВМФ США по акватории Тайваньского пролива именно как новую провокацию, как часть цепочки провокаций, направленных на всестороннее сдерживание Пекина, оказания на него дополнительного давления и дестабилизацию ситуации в регионе в целом", - заявила она.



Захарова отметила, что такие действия США делают обстановку "более сложной и непредсказуемой".