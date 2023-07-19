



В РФ назвали “порочной практикой” желание женщин строить карьеру, а не рожать Ми

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал объяснять россиянам “со школьной скамьи”, что женщинам нужно сначала родить ребенка и только потом заниматься своим образованием и карьерой.



Выступая на пленарном заседании Госдумы, он заявил, что женщины должны рожать как можно раньше “в пределах физиологических рекомендаций” Минздрава.



“Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением. Поэтому возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО. Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Ситуация должна быть пересмотрена”, – заявил министр.



Накануне Мурашко также выступил с инициативой ограничить в России продажи препаратов для медикаментозного прерывания беременности.

