



В РФ намерены бороться с "ЛГБТ-пропагандой"

На рассмотрение в Госдуму России внесли пакет законопроектов о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".

По данным "Медуза", об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, законопроекты поддержали около 400 депутатов. Решение предстоит принять в ближайшее время, чтобы определить "будущее России".

"Если рассматривать пропаганду и одобрение ЛГБТ в качестве инструмента гибридной войны, то она несет опасность не только для наших детей, но и для всего общества. Мы вступили в решающий этап битвы за наши традиционные семейные, моральные и религиозные ценности, итогом которой может быть только победа", — сказал Толстой.