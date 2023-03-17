



В РФ наградили пилотов, сбивших американский дрон

В России наградили пилотов истребителей Су-27, сбивших американский дрон MQ-9 Reaper в Черном море.



По данным пресс-службы минобороны РФ, награды вручил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.



В России объявили, что действия пилотов якобы предотвратили нарушение границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного для проведения "специальной операции".



По данным Washington Post, не существует международной нормы, позволяющей стране во время конфликта в одностороннем порядке объявить что-то своим исключительным воздушным пространством и морской зоной за пределами признанных границ.



