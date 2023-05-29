



В РФ изменили закон о военном положении, чтобы депортировать людей

В России внесены изменения в закон “О военном положении”, разрешающие, в частности, проводить выборы на аннексированных территориях и депортировать жителей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.



В законе теперь прописана возможность “принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено”.



Также после внесенных изменений в закон “О военном положении” появилась возможность проведения референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, если решение о них принял Центризбирком “по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти”.



Проводить выборы можно будет как на всей территории, где введено военное положение, так и только на ее части.



По состоянию на конец мая 2023 года, военное положение введено российскими законами на территориях “ДНР”, “ЛНР” и Запорожской и Херсонской областей Украины.