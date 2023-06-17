



В РФ хотят запретить размещение рекламы у "иноагентов"

Минцифры РФ предлагает ввести запрет для российских компаний размещать рекламу у "иноагентов".



По данным "Интерфакс", об этом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.



"Российские компании должны иметь законодательный запрет на размещение рекламы у "иноагентов", которые имеют "административку" по "фейкам" о ВС РФ", — сказал он.



Шадаев также предложил заморозить средства, которые так называемые "иноагенты" получают на аудиовизуальных сервисах за воспроизведение контента.



"Такое решение предлагается принять по "иноагентам", которые уже привлечены к административной ответственности за "фейки" о действии вооруженных сил. Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно "иноагентам", — резюмировал он.

