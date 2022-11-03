



В РФ хотят увеличить срок службы в армии до двух лет

В существующих условиях призыва невозможна качественная военная подготовка новобранцев, уверен депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Он предложил вдвое увеличить длительность срочной службы.



По словам парламентария, от некачественной подготовки призывников страдает боеготовность российской армии.



"В течение года обучить и подготовить солдата очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант", — пояснил он в интервью РИА Новости.



Шеремет отметил, что такая мера является своевременной и необходимой, а потому изменения в законодательство должны быть внесены "в кратчайшие сроки".

Ранее военком Оренбургской области рассказал, что в осеннюю призывную кампанию две тысячи жители региона отправятся в ВС РФ для прохождения срочной службы.

