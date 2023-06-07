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паспорт рф
07.06.2023 15:18 Алина Груднева

В РФ хотят стимулировать мигрантов получать гражданство "не ласковыми методами"

Глава Совета по правам человека в РФ Валерий Федеев считает, что мигрантов нужно стимулировать к интеграции в российское общество "не только ласковыми методами".

Такое заявление он сделал 7 июня.

По словам Фадеева, владение русским языком должно быть обязательным условием для получения пособий.

Он подчеркнул, что многие женщины-мигрантки в РФ не знают язык, но получают и выплаты на детей и маткапитал. 

Фадеев забыл уточнить, что большинство тех, кто приезжают в Москву "на подработки", не имеют необходимых знаний, чтобы получать, по его меркам, необходимую помощь. 

Такими лицами являются граждане Узбекистана, Казахстана и других "союзных стран", которые с трудом овладевают разговорным русским языком, необходимым для получения документов.

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