



В РФ хотят стимулировать мигрантов получать гражданство "не ласковыми методами"

Глава Совета по правам человека в РФ Валерий Федеев считает, что мигрантов нужно стимулировать к интеграции в российское общество "не только ласковыми методами".



Такое заявление он сделал 7 июня.



По словам Фадеева, владение русским языком должно быть обязательным условием для получения пособий.



Он подчеркнул, что многие женщины-мигрантки в РФ не знают язык, но получают и выплаты на детей и маткапитал.



Фадеев забыл уточнить, что большинство тех, кто приезжают в Москву "на подработки", не имеют необходимых знаний, чтобы получать, по его меркам, необходимую помощь.



Такими лицами являются граждане Узбекистана, Казахстана и других "союзных стран", которые с трудом овладевают разговорным русским языком, необходимым для получения документов.