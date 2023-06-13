



В РФ хотят освобождать от уголовной ответственности участников войны в Украине

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому мобилизованных и добровольцев, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, освободят от наказания после награждения или увольнения со службы.



Освободить от уголовной ответственности предлагается тех, кто заключил контракт с Минобороны или был призван по мобилизации, даже если они совершили преступление до вступления закона в силу. Речь идет о добровольцах из колоний и тех, против кого заведены уголовные дела, но они ушли на фронт.



Уголовное преследование будет прекращено и судимость будет погашена после того, как военный будет уволен со службы или получит государственную награду. Контроль за поведением таких военных будет осуществлять командование воинских частей.



31 мая в Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданам, отбывающим наказание, заключать контракты на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. В пояснительной записке отмечалось, что в период войны в Украине было “выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен”, в том числе имеющих судимость.