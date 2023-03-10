



В РФ группу добровольцев, воюющих в Украине, зарегистрировали как предприятие

Федеральная налоговая служба ФНС России внесла в реестр юридических лиц государственное унитарное предприятие ГУП “Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова”. Как пишет “Русская служба BBC”, это первый случай, когда в РФ как коммерческая структура официально регистрируется воюющая в Украине компания.



Издание обнаружило, что в конце января на HeadHunter появилась вакансия для военнослужащего по контракту с зарплатой до 400 тысяч рублей. Добровольцев приглашали на службу “в рамках системы территориальной обороны". Вакансия провисела два дня и была закрыта.



ГУП “Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова” было создано на оккупированной российскими войсками части Запорожской области за несколько дней до проведения “референдума” о присоединении региона к России. Создателем компании в официально значится “военно-гражданская администрация Запорожской области”.



BBC отмечает, что создавать такие вооруженные формирования российский закон разрешает только министерству обороны, но никак не региональным властям. Заключать контракты с добровольцами и обеспечивать такие батальоны вооружением, экипировкой и выплатами тоже может только Минобороны.



Исполняющий обязанности “губернатора” аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий поднимал вопрос о статусе батальона имени Судоплатова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 7 марта. Перед встречей он заявил, что необходимо “как можно быстрее узаконить эту историю”.