



В РФ говорят о добровольной отставке Шойгу и Герасимова и контракте с Вагнером

Обстановку, связанная с вооруженным выступлением ЧВК «Вагнер» по состоянию на 8.30 часов утра 24.06.23, можно характеризовать как «стабильно-выжидательную».



Такое определение ситуации дал сегодня в своем Telegram-канале "блогер и военный обозреватель" Юрий Подоляка. По его мнению, Евгений Пригожин в настоящее время не предпринимает дальнейших действий, и, находясь в Ростове, очевидно ждет заявлений Москвы.

«Вопреки ожиданиям Киева, ситуация пока не принимает необратимого характера, и, вероятно, все ищут выхода из нее (отсюда и затянувшееся молчание Москвы)», — пишет эксперт.



Он также предложил компромиссный выход из ситуации, при котором все стороны смогли бы «сохранить лицо».

«Самым разумным выходом сейчас, была бы ДОБРОВОЛЬНАЯ (ради блага Родины) отставка МО РФ (Шойгу) и НГШ (Герасимов) и одновременное решение ЧВК „Вагнер“ подписать контракт с МО, на чем конфликт был бы 100% исчерпан», — заявил обозреватель



Он напомнил о том, что ранее Евгений Пригожин уже заявлял, что он готов подписывать контракт с МО, но категорически отказался делать это «под Шойгу».

«Слава Богу, пока конфликт все больше и больше смещается из военного в политический»,





