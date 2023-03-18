



В РФ аннулируют украинское гражданство для россиян по новым правилам

Россияне в РФ теперь смогут аннулировать украинское гражданство со дня подачи заявления в министерство внутренних дел.



Такой уках 18 марта подписал российский президент Владимир Путин.



Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в день подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины россиянен не должен совершать никаких действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины"



"Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины, считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", - сказано в заявлении..

