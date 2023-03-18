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В РФ аннулируют украинское гражданство для россиян по новым правилам
18.03.2023 12:53 Алина Груднева

В РФ аннулируют украинское гражданство для россиян по новым правилам

Россияне в РФ теперь смогут аннулировать украинское гражданство со дня подачи заявления в министерство внутренних дел.

Такой уках 18 марта подписал российский президент Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в день подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины россиянен не должен совершать никаких действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины"

"Граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины, считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", - сказано в заявлении..
 

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