В результате рейда США в Сирии захвачен командир ISIS

Согласно заявлению Центрального командования США CENTCOM, американские военные и Сирийские демократические силы совершили вертолетный рейд на востоке Сирии рано утром в субботу, захватив представителя ISIS.



Батар, “должностное лицо сирийской провинции ISIS, участвовавшее в планировании нападений на охраняемые СДС центры содержания под стражей и изготовлении самодельных взрывных устройств”, был захвачен в ходе рейда, говорится в заявлении CENTCOM .



По данным CENTCOM, в ходе рейда не было убито или ранено ни одного гражданский, представителя SDF или сил США.



Это событие произошло вслед за более ранним вертолетным налетом на Сирию в четверг вечером, в ходе которого был убит Хамза аль-Хомси, высокопоставленный лидер ISIS, а также ранены четыре американских военнослужащих и служебная собака.

