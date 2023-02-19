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В результате рейда США в Сирии захвачен командир ISIS
19.02.2023 10:01 Наталья Богинская

В результате рейда США в Сирии захвачен командир ISIS

Согласно заявлению Центрального командования США CENTCOM, американские военные и Сирийские демократические силы совершили вертолетный рейд на востоке Сирии рано утром в субботу, захватив представителя ISIS.

Батар, “должностное лицо сирийской провинции ISIS, участвовавшее в планировании нападений на охраняемые СДС центры содержания под стражей и изготовлении самодельных взрывных устройств”, был захвачен в ходе рейда, говорится в заявлении CENTCOM .

По данным CENTCOM, в ходе рейда не было убито или ранено ни одного гражданский, представителя SDF или сил США.

Это событие произошло вслед за более ранним вертолетным налетом на Сирию в четверг вечером, в ходе которого был убит Хамза аль-Хомси, высокопоставленный лидер ISIS, а также ранены четыре американских военнослужащих и служебная собака.

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