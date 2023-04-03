



В резиденции Герцога состоялись вторые переговоры по судебной реформе

Команды по переговорам о судебной реформе, представляющие коалицию, “Еш Атид” и “Маханэ Мамлахти”, встретились в резиденции президента Ицхака Герцога в понедельник.



Встреча длилась два часа. Она прошла в “хорошем настроении”, и стороны “выразили как свои существующие боли и опасения, так и честное намерение попытаться достичь как можно более широкого соглашения”, говорится в заявлении, распространенном резиденцией президента.



Согласно заявлению, в ближайшие недели команды проведут дополнительные встречи.



Команды “Еш Атид” и “Маханэ Мамлахти”встретились перед встречей с коалицией, чтобы согласовать свои позиции. Обе стороны заявили в совместном заявлении, что они ”будут действовать вместе во имя еврейского, демократического и сильного Израиля”, добавив, что переговорные группы ”готовы прийти к как можно более широкому соглашению с другими переговорными группами, но не будут компромисс по поводу независимости судебной системы и принципов демократии.



