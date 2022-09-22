В рамках обмена пленными сегодня освободят еще 32 российских военнослужащих
Российские каналы сообщают о том, что в рамках обмена на 215 военнослужащих ВСУ сегодня, 22 сентября, будут освобождены еще 32 россиянина.
Также сообщаются подробности об освобожденных вчера 55 российских пленных.
Из 55 вернувшихся сегодня из плена россиян:
2 старших офицера (подполковник и майор)
6 младших офицеров
4 прапорщика
40 рядовых и сержантов
2 военнослужащих "ДНР"
1 военнослужащий "ЛНР"
Из 55 семеро госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.