



В рамках обмена пленными сегодня освободят еще 32 российских военнослужащих





Российские каналы сообщают о том, что в рамках обмена на 215 военнослужащих ВСУ сегодня, 22 сентября, будут освобождены еще 32 россиянина.

Также сообщаются подробности об освобожденных вчера 55 российских пленных.



Из 55 вернувшихся сегодня из плена россиян:

2 старших офицера (подполковник и майор)

6 младших офицеров

4 прапорщика

40 рядовых и сержантов

2 военнослужащих "ДНР"

1 военнослужащий "ЛНР"



Из 55 семеро госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.