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В Рамалле появится диппредставительство Азербайджана
31.03.2023 17:38 Алина Груднева

В Рамалле появится диппредставительство Азербайджана

Азербайджан откроет официальное диппредставительство в Рамалле.

Об этом в ходе встречи договорились министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов с коллегой из ПА Риядом аль-Малики.

По данным "Анадолу", их встреча состоялась в четверг, 30 марта, в Рамалле. Аль-Малики приветствовал решение Азербайджана об открытии дипломатического представительства.

"Это решение расширяет сотрудничество с Азербайджанской Республикой во сферах культуры, туризма, образования, научных исследований и разработок. Оно будет способствовать укреплению и консолидации отношений между нашими двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес", — отметил он.

В ходе встречи Байрамов подтвердил поддержку со стороны Азербайджана "решения о двух государствах".
 

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