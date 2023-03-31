



В Рамалле появится диппредставительство Азербайджана

Азербайджан откроет официальное диппредставительство в Рамалле.



Об этом в ходе встречи договорились министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов с коллегой из ПА Риядом аль-Малики.



По данным "Анадолу", их встреча состоялась в четверг, 30 марта, в Рамалле. Аль-Малики приветствовал решение Азербайджана об открытии дипломатического представительства.



"Это решение расширяет сотрудничество с Азербайджанской Республикой во сферах культуры, туризма, образования, научных исследований и разработок. Оно будет способствовать укреплению и консолидации отношений между нашими двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес", — отметил он.



В ходе встречи Байрамов подтвердил поддержку со стороны Азербайджана "решения о двух государствах".

