



В профсоюзе врачей призывают Нетаниягу осудить высказывания Дистель Атбарян

Председатель главного профсоюза врачей направляет письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором призывает его публично осудить высказывания министра общественной дипломатии Галит Дистель Атбарян относительно лишения звания медиков, принявших участие в антиправительственной забастовке.



“Я требую от вас четко и публично осудить слова министра и настоятельно требую от членов вашей партии и членов коалиции воздерживаться от оскорбительных и подстрекательских заявлений в будущем”, — пишет доктор Сион Хагай.



Во вчерашнем твите Дистель Атбарян призвала “аннулировать медицинские лицензии” всех врачей, принимавших участие в забастовке, организованной крупнейшим профсоюзом страны в рамках массовых протестов против плана правительства по реформированию судебной системы.



“Таких злобных людей нельзя допускать доступа к больным”, — написала она.



Лидер оппозиции Яир Лапид также осуждает Дистель Атбарян.



“Министр в правительстве, который по политическим мотивам призывает отменять лицензии врачей, которые каждый день спасают жизни… — это ядовитое безумие и по-настоящему опасно”, — говорит он.

