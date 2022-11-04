



В преддверии коалиционных переговоров депутаты-ветераны "Ликуд" объединяются

Несколько депутатов Кнессета и бывших министров от "Ликуда" намерены работать вместе во время коалиционных переговоров, чтобы максимизировать свою власть против избранного премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сообщил N12.



Среди организаторов очевидного блока - члены Кнессета Исраэль Кац, Доди Амсалем и Давид Битан. Согласно сообщениям, Кац заинтересован в получении финансового портфеля, а Давид Амсалем хочет получить портфель министра юстиции. В послании, направленном Кацем активистам и сторонникам, он поздравил Нетаниягу с победой на выборах и поблагодарил тысячи активистов партии.



"Я обратился к премьер-министру Нетаниягу с просьбой вернуться на должность министра финансов, которую я занимал в трудный и сложный период эпидемии коронавируса", — заявил Кац в письме своим сторонникам. "Я не боюсь вызовов и убежден в своей способности работать вместе с Биньямином Нетаниягу на благо успеха экономики Израиля", — добавил бывший министр финансов. "Теперь необходимо быстро создать стабильное национальное правительство, которое выполнит данные нами обязательства и широкие ожидания электората".



В "Ликуд" на должность главы переговорной группы был назначен депутат Кнессета Ярив Левин. В ближайшие дни Левин будет на связи с лидерами партий, с которыми уже начал официальные встречи.



Цель Биньямина Нетаниягу — как можно быстрее сформировать правительство. Хотя у Нетаниягу на это обычно уходит больше времени, чем у других глав правительств — на этот раз он и его партнеры захотят отстранить от должности действующего премьер-министра Яира Лапида. Согласно сообщениям, приведение к присяге в Кнессете и назначение нового спикера Кнессета состоятся до 15 ноября.

