



В правительство внесут решение о создании рабочих групп форума "Негев"

Сегодня, 18 сентября, на утверждение правительства будет внесено решение о создании и финансировании рабочих групп форума "Негев", учрежденного вместе с США, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Египтом.

Об этом сообщил премьер-министр Яир Лапид.

"Эти рабочие группы создают в сфере экономики и безопасности связи, о которых еще несколько лет назад мы не могли и мечтать. Мы вместе работаем над проектами в области пищевых технологий, водных ресурсов, энергетики, туризма, климата, расширяем торговлю между нашими странами и ведем диалог, укрепляющий безопасность Израиля", - сообщил он.

По словам Лапида, министр социального равенства Мерав Коэн доложит правительству об историческом соглашении между правительствами Израиля и Германии, которое она подписала в Берлине.

"В рамках соглашения будет на 200 миллионов шекелей увеличен ежегодный бюджет пособий пережившим Холокост, проживающим в Израиле. Тысячи нуждающихся в уходе будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 шекелей", - добавил Лапид.

Он пояснил, что это соглашение дополняет другие шаги, которые предприняты в этом году.

"Мы собрали свыше 2,6 миллиардов шекелей из госбюджета и от разных стран мира для выживших в Холокосте", - подчеркнул глава правительства.