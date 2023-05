В Праге вывесили баннеры с требованием выгнать РФ из Совбеза ООН

В Праге поддерживающие пострадавшую из-за войны Украину активисты потребовали исключить Россию из Совета Безопасности ООН.



Судя по кадрам, распространенным в сети, они вывесили в центре города соответствующие плакаты.



На баннере, который вывесили в месте, популярном среди туристов, нарисован qr-код на соответствующую петицию.



Плакат теперь красуется возле памятника политическому деятелю Томашу Масарику и на Костеле Пресвятого Сальватора.



Activists in Prague have hung banners calling for the exclusion of Russia from the UN Security Council.



A poster with a QR code for the corresponding petition was displayed on the tower.#UN #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/Dc9G4rQ3DZ