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В последний момент: Нетаниягу отменил участие в выпуске курсантов ВМС
01.03.2023 15:17 Алина Груднева

В последний момент: Нетаниягу отменил участие в выпуске курсантов ВМС

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил свое участие в выпуске офицеров ВМС.

Мероприятие состоится сегодня вечером, в 17:00, в Хайфе.

В анонсе пресс-службы канцелярии главы правительства было сказано, что Нетаниягу должен был выступить на церемонии. По данным израильских СМИ, теперь премьер-министр вычеркнут из списка тех, кто должен произнести речь на мероприятии.

Предположительно, Нетаниягу изменил свои планы из-за массовых акций протеста против правовой реформы, переросших в беспорядки.

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