



В последний момент: Нетаниягу отменил участие в выпуске курсантов ВМС

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил свое участие в выпуске офицеров ВМС.



Мероприятие состоится сегодня вечером, в 17:00, в Хайфе.



В анонсе пресс-службы канцелярии главы правительства было сказано, что Нетаниягу должен был выступить на церемонии. По данным израильских СМИ, теперь премьер-министр вычеркнут из списка тех, кто должен произнести речь на мероприятии.



Предположительно, Нетаниягу изменил свои планы из-за массовых акций протеста против правовой реформы, переросших в беспорядки.