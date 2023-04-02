



В Португалии прошли массовые протесты против жилищного кризиса

Тысячи человек вышли в субботу, 1 апреля, на улицы Лиссабона и других городов Португалии за право на доступное жилье и в поддержку расширения социального жилищного фонда, сообщает агентство AFP.



Многие митингующие несли плакаты. Да, на одном из них значилось: "Иметь жилье – право для всех", на другом был вопрос, является ли такая возможность привилегией.



По данным Европейского статистического агентства Eurostat, с 2010 по 2022 годы цены на недвижимость в Португалии взлетели более чем на 75 процентов, стоимость аренды жилья – почти на 25 процентов.



В ответ на кризис на рынке жилья, правительство Португалии 30 марта утвердило наращивание жилищного фонда в стране, где 730 тысяч зданий резвятся или предназначены под снос. Планы правительства предусматривают налоговые льготы для собственников, выставляющих на рынке отпускное жилье, а также для сдающих внаем. Кроме того, квартиры в крупных городах, пустующие более двух лет, будут предлагаться на рынке недвижимости. Предусмотрены также меры по поддержке семей и рассрочки платежей по ипотечным кредитам.



18 марта тысячи португальцев вышли на улицы Лиссабона, протестуя против роста цен и требуя повысить зарплаты и пенсии. В Португалии более половины работников зарабатывают менее тысячи евро в месяц. Минимальный размер заработной платы составляет всего 760 евро. В то же время инфляция в январе в годовом исчислении составила 8,3 процента, а цены на жилье в Португалии в 2022 году выросли на 18,7 процента.

Крупнейший профсоюз CGTP, организовавший протесты, потребовал от властей Португалии немедленно повысить зарплаты и пенсии по меньшей мере на 10 процентов и ввести потолок в стоимость базовых пищевых продуктов.