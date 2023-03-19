



В Португалии массовые протесты с требованиями более высоких зарплат

Тысячи протестующих заполнили центр Лиссабона в субботу, 18 марта, требуя более высоких зарплат и пенсий, а также вмешательства правительства с целью ограничения роста цен на продовольствие, пишет Reuters.



Отмечается, что крупнейший профсоюз Португалии CGTP, организовавший митинг, требует немедленного роста зарплат и пенсий на 10% и введения верхнего предела на базовые продукты.



Однако министр экономики Португалии Антонио Коста Сильва еще в пятницу исключил какое-либо вмешательство государства в ценообразование, отметив, что лучшим механизмом регулирования цен является свободный рынок.



Сообщается, что инфляция в Португалии в феврале замедлилась до 8,2%, однако цены на фрукты и овощи выросли более чем на 20%.



