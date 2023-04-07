



В Porsche тайно предложили Путину возобновить производство “Волги”

Австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф в январе предложил российскому президенту Владимиру Путину возобновить производство автомобилей “Волга” на бывших заводах Volkswagen, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.



Зигфрид Вольф на данный момент входит в надзорные органы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler и холдинга Porsche SE, который контролирует концерн VW. СМИ называют его “одним из самых влиятельных представителей европейского автопрома”.



Вольф был главой совета директоров российской Группы ГАЗ до 2019 года и членом наблюдательного совета до конца 2022 года. Сейчас он по-прежнему владеет около 10% акций. В 2016 году Путин наградил Вольфа Орденом Дружбы.



По данным Spiegel, в январе этого года Вольф написал письмо Путину. В тексте письма, которое есть в распоряжении СМИ, Вольф обращается к Genbye “дорогой Владимир Владимирович!” и предлагает решить проблему нехватки автомобилей в России, реализовав на двух бывших заводах Volkswagen совместный проект с ГАЗом. На это он просит у российских властей льготный кредит в 60 миллиардов рублей, а также выплату не менее двух третей зарплат на калужском и нижегородском заводах в течение девяти месяцев.



“Принципиальное соглашение с высшим руководством VW уже достигнуто”, — говорится в письме, и не позже марта решение будет “окончательно одобрено наблюдательным советом концерна”.

Вольф предлагает разработать новый внешний вид для автомобилей Škoda, входящих в концерн VW. Со второй половины 2023 года предприниматель предлагает начать производить модель Rapid в Калуге, модели Octavia, Kodiaq и Karoq — в Нижнем Новгороде. Новый дизайн машин должен будет отсылать к “характерным чертам” моделей “Волга” и “Победа”, говорится в письме.

По его плану, проект сможет производить 270 тысяч автомобилей в год и позволит создать более 12 тысяч рабочих мест. Der Spiegel ставит под сомнение реалистичность плана Вольфа, отмечая, что он, судя по всему, полностью полагается на свою международные связи, а также надеется на смягчение санкций против России. Путин же, как пишет издание, “был впечатлен”.



“Учитывая ситуацию в автопроме, мы можем поддержать эту идею“, — написал президент в ответном письме. Поддержал идею и губернатор Нижегородской области. Как отмечает Der Spiegel, Вольф уже договорился о покупке российского бизнеса Schaeffler, для завершения сделки осталось получить последние разрешения в России.



По информации издания, на бывшем заводе Schaeffler может быть запущено производство грузовиков ГАЗ Садко, которые, в том числе используются российской армией. Предложенный Вольфом план предполагает переход под контроль его компании заводов VW.



Концерн однако выбрал другого покупателя для своих российских активов — автодилера Авилон, 12 марта стороны должны были подписать соглашение. Однако в середине марта нижегородский суд заморозил активы немецкого концерна в России по жалобе Группы ГАЗ. Российская компания пожаловалась на то, что летом 2022 года VW прекратил сотрудничество в Нижнем Новгороде, хотя контракт должен был действовать до конца 2025 года. В VW отмечают, что прекратили партнерство в прошлом году “на взаимовыгодных условиях”.





