



В поместье Трампа обнаружены израильские древности

В Управлении древностей Израиля считают, что набор древних керамических масляных ламп, пропавших без вести более трех лет, находится в Мар-а-Лаго, поместье бывшего президента Дональда Трампа во Флориде, сообщает Haaretz .



Издание пишет, что Управление древностей одолжило Белому дому лампы в 2019 году в преддверии вечеринки по поводу Хануки, на которой должен был присутствовать крупный спонсор Сол Фокс. В конечном итоге лампы не появились на мероприятии.



Возврату вещей помешало начало пандемии в начале 2020 года, когда поездки были жестко ограничены. Власти требовали, чтобы сотрудник сопровождал предметы такой ценности во время транспортировки. Они должны были оставаться во владении Фокса в течение ограниченного времени, пока их не вернут.



По данным Haaretz, после долгой задержки несколько месяцев назад власти узнали, что предметы оказались в Мар-а-Лаго, где было также обнаружено большое количество других конфиденциальных материалов , в том числе правительственные документы, которые Трампу якобы не разрешили взять с собой, когда он покинет свой пост.



Трампу было предъявлено обвинение по Закону о шпионаже за хранение некоторых документов, которые были обнаружены в складских помещениях, спальне и ванной комнате.



Управление древностей обратилось к высокопоставленным израильским деятелям, близким к Трампу, в том числе к бывшему послу США в Израиле Дэвиду Фридману и бывшему послу Израиля в Вашингтоне Рону Дермеру, чтобы они вмешались и помогли вернуть предметы, но пока безрезультатно, сообщает Haaretz. Непонятно, знает ли Трамп, что там есть лампы.



