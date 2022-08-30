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В полученных Россией от Ирана беспилотниках выявлены поломки
30.08.2022 06:59 Аркадий Бочаровский

В полученных Россией от Ирана беспилотниках выявлены поломки


Американские СМИ сообщают о том, что Россия уже получила первую партию закупленных у Ирана военных беспилотников.

Официальные лица американской администрации сообщают, что первые дроны были доставлены в Россию уже в середине августа.

Россия покупает беспилотники типа Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191 для использования в ходе боевых действий в Украине.

тем не менее, американцы сообщают о том, что уже на стадии тестирования в России у многих иранских дронов поставленных в Россию были выявлены поломки и недостатки, и поэтому влияние иранского оружия на ситуацию в Украине в настоящий момент оценить сложно.

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