



В полученных Россией от Ирана беспилотниках выявлены поломки



Американские СМИ сообщают о том, что Россия уже получила первую партию закупленных у Ирана военных беспилотников.



Официальные лица американской администрации сообщают, что первые дроны были доставлены в Россию уже в середине августа.



Россия покупает беспилотники типа Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191 для использования в ходе боевых действий в Украине.



тем не менее, американцы сообщают о том, что уже на стадии тестирования в России у многих иранских дронов поставленных в Россию были выявлены поломки и недостатки, и поэтому влияние иранского оружия на ситуацию в Украине в настоящий момент оценить сложно.