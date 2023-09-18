



В Польше заговорили о блокировании вступления Украины в ЕС

Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если не решится вопрос запрета импорта украинской агропродукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, которого цитируют польские СМИ.



Он отметил, что позиция Польши относительно запрета импорта зерна из Украины твердая. Телус также добавил, что это якобы строит возможность вступления Украины в ЕС.



"Если мы сегодня не построим эти инструменты, то Польша точно не согласится на вступление Украины в ЕС. Когда Польша присоединилась к Евросоюзу, мы должны были выполнить условия. И эти условия нам выдвигали очень жестко. И мы должны поставить Украине условия", - сказал он.



Министр отметил, что "на основе, которая есть сейчас, польское сельское хозяйство никогда не выиграет конкуренцию у украинского".

На вопрос, может ли Польша не согласиться с членством Украины в Евросоюзе, министр ответил: "Если мы не построим эти инструменты".



"И мы это говорим в Евросоюзе, что прежде всего нужно создать условия для вступления Украины", - добавил Телус.

