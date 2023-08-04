



В Польше задержан российский шпион

Агентства внутренней безопасности Польши задержало гражданина Беларуси, работавшего на российскую разведку.



Об этом сообщило издание Onet со ссылкой на данные польских спецслужб, пишет "Европейская правда".



"Мужчина, задержанный 1 августа, – это Михаил А., 39-летний гражданин Республики Беларусь. Он является еще одним идентифицированным лицом, которое действует в рамках преступной группировки, выполняющей задачи российских спецслужб".



Задержанный работал в Москве с 2008 по 2010 год, а затем переехал в Санкт-Петербург.



39-летний мужчина отбыл шестилетнее заключение в России и приехал в Польшу в 2021 году.

