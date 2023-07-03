



В Польше считают маловероятным применение Россией ядерного оружия

Нельзя полностью исключать возможность использования Россией ядерного оружия. Впрочем, этот сценарий остается маловероятным.



Об этом сообщает Rzeczpospolita.



Заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Очепа отметил, что Владимир Путин совершил стратегическую ошибку, атаковав Украину. По его словам, это "начало конца его правления".



"Поэтому мы будем наблюдать ряд действий, перипетий, часто хаотических. Это не изменяет тот факт, что хотя мы не можем полностью исключить использование им ядерного оружия, это маловероятно", - сказал заместитель главы Министерства национальной обороны Польши в эфире радио Dwójka.



Очепа также прокомментировал заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого, который сказал, что Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.



"Хочу всех успокоить. Помните, что мы уже являемся членом НАТО. Альянс является ядерным государством и, если будет необходимо, он будет использовать такие инструменты защиты своих членов, которые сочтет нужным", - сказал он.



Очепа считает, что у Польши есть шанс присоединиться к программе Nuclear Sharing. По его словам, все зависит от развития ситуации в Беларуси и России.



"Мы сигнализируем нашим союзникам, что если наступательный потенциал России будет продолжать приближаться к нашим границам, мы, как НАТО, должны послать сигналы о нашей готовности усилить наш оборонный потенциал", - сказал он.



Политик также отреагировал на слова оппозиции, что переговоры о Nuclear Sharing не должны вестись публично.



"Вы видите, что оппозиция не до конца понимает суть дипломатической игры. У этих сообщений есть двойная цель. Не менее важным, чем общение с союзниками, является так называемая стратегическая коммуникация. Это подсказывает нашим противникам разные варианты действий, которые может выбрать Польша", - подчеркнул замминистра.





