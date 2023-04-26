



В Польше против лидера оппозиции Туска начато расследование

В Польше начато расследование в отношении лидера оппозиции Дональда Туска.



По данным АР, прокуратура подозревает его в злоупотребления властью, когда он был премьер-министром.



Расследование в Варшаве начали от имени бизнесмена Марека Фаленты. Он обвинил Туска в злоупотреблении полномочиями. Тот якобы заставил бизнесмена прекратить импорт угля из России и "копал" под бизнес Фаленты. Утверждается, что Туск заказал проверку компании, которая занималась импортом угля.



По данным Окружной прокуратуры, цель разбирательства заключается в проверке обстоятельств, указанных в сообщении о правонарушении.



"По мнению сообщающей стороны, преступление заключалось в превышении должностных полномочий в связи с вмешательством в дела коммерческого юридического лица и принуждения его к прекращению деятельности", — сообщает пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярз.



По ее словам, пока что допрос Туска не планируется.



