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В Польше пройдет всенародный референдум: какие вопросы на него вынесут
13.08.2023 21:46 Наталья Богинская

В Польше пройдет всенародный референдум: какие вопросы на него вынесут

15 октября 2023 г. на территории Республики Польша должны состояться выборы обеих палат парламента (сейма и сената). На этот же день будет назначен и всенародный референдум. Полякам предстоит высказаться по трем предлагаемым вопросам. Об этом сообщает Polsat

В воскресенье, 13 августа 2023, глава правительства Матеуш Моравецкий представил третий вопрос, который касается требования руководства Евросоюза о размещении мигрантов из других континентов.

"В понедельник Совет министров примет формулировку всех вопросов референдума. Мы подадим их на следующем заседании Сейма", – заявил польский премьер.

По данным Polsat, на референдум будет вынесен еще четвертый вопрос, но его объявят 14 августа.

Вместе с сегодняшним известные три вопроса референдума сформулированы так:

  1. Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?
  2. Вы за повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин?
  3. Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?
Основную конкуренцию правящей национал-демократической партии "Право и справедливость" составляет либеральная "Гражданская платформа" во главе с экс-премьером и экс-председателем Европейского Совета Дональдом Туском .

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