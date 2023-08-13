



В Польше пройдет всенародный референдум: какие вопросы на него вынесут

15 октября 2023 г. на территории Республики Польша должны состояться выборы обеих палат парламента (сейма и сената). На этот же день будет назначен и всенародный референдум. Полякам предстоит высказаться по трем предлагаемым вопросам. Об этом сообщает Polsat



В воскресенье, 13 августа 2023, глава правительства Матеуш Моравецкий представил третий вопрос, который касается требования руководства Евросоюза о размещении мигрантов из других континентов.



"В понедельник Совет министров примет формулировку всех вопросов референдума. Мы подадим их на следующем заседании Сейма", – заявил польский премьер.



По данным Polsat, на референдум будет вынесен еще четвертый вопрос, но его объявят 14 августа.



Вместе с сегодняшним известные три вопроса референдума сформулированы так:

Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий? Вы за повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин? Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?

Основную конкуренцию правящей национал-демократической партии "Право и справедливость" составляет либеральная "Гражданская платформа" во главе с экс-премьером и экс-председателем Европейского Совета Дональдом Туском .