В Польше пройдет всенародный референдум: какие вопросы на него вынесут
15 октября 2023 г. на территории Республики Польша должны состояться выборы обеих палат парламента (сейма и сената). На этот же день будет назначен и всенародный референдум. Полякам предстоит высказаться по трем предлагаемым вопросам. Об этом сообщает Polsat
В воскресенье, 13 августа 2023, глава правительства Матеуш Моравецкий представил третий вопрос, который касается требования руководства Евросоюза о размещении мигрантов из других континентов.
"В понедельник Совет министров примет формулировку всех вопросов референдума. Мы подадим их на следующем заседании Сейма", – заявил польский премьер.
По данным Polsat, на референдум будет вынесен еще четвертый вопрос, но его объявят 14 августа.
Вместе с сегодняшним известные три вопроса референдума сформулированы так:
- Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?
- Вы за повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин?
- Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?