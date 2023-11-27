



В Чехии прогнозируют успех РФ в Украине, но есть условие

Для России следующий год может стать благоприятным на поле боя, если Запад не сохранит масштабы военной поддержки Украины.



По данным Corriere della Sera, такой прогноз озвучил президент Чехии Петр Павел.



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"У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все, что ей нужно для успеха в ее миссии по восстановлению суверенитета и контроля над ее границами: что-либо меньшее будет нашим провалом", - считает он.



По словам Павла, если россияне одержат победу, это обернется для Запада "неприятными последствиями" в будущем, поскольку укрепит представление о том, что другие режимы смогут достигать своих целей силой.