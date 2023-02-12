



В Польше пояснили сложность поставок F-16 Украине

Президент Польши Аджей Дуда рассказал, в чем заключаются сложности поставок самолетов F-16 Украине.



По данным УНИАН, такое заявление он сделал в интервью ВВС.



По словам Дуды, отправках этих самолетов, которые так ждет Украина, представляет собой серьезный вызов для Польши, и является трудно принимаемым решением, поскольку для этого нужно согласие союзников.



"Кроме того, поскольку F-16 нуждаются в техобслуживании, это не только отправка нескольких самолетов", - пояснил он, подчеркнув, что Польша располагает недостаточным количеством самолетов для их передачи.