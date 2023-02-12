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В Польше пояснили сложность поставок F-16 Украине
12.02.2023 15:48 Алина Груднева

В Польше пояснили сложность поставок F-16 Украине

Президент Польши Аджей Дуда рассказал, в чем заключаются сложности поставок самолетов F-16 Украине.

По данным УНИАН, такое заявление он сделал в интервью ВВС.

По словам Дуды, отправках этих самолетов, которые так ждет Украина, представляет собой серьезный вызов для Польши, и является трудно принимаемым решением, поскольку для этого нужно согласие союзников. 

"Кроме того, поскольку F-16 нуждаются в техобслуживании, это не только отправка нескольких самолетов", - пояснил он, подчеркнув, что Польша располагает недостаточным количеством самолетов для их передачи.

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