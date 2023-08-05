



В Польше подумывают полностью закрыть границу с Беларусью

Польское правительство рассматривает вопрос о полном закрытии границы с Беларусью, чтобы защититься от ЧВК "Вагнер".



Об этом рассказал министр иностранных дел страны Павел Яблонский в интервью CNN.



"Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси, полное закрытие границы", - отметил он.



По словам Яблонского, Польша хотела бы избежать этой крайней меры. Тем не менее, угрозу нападения "вагнеровцев" в Варшаве считают более чем реальной, поскольку попытки проникновения на территорию страны уже несколько раз осуществлялись.