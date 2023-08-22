



В Польше подтвердили перемещение российского ядерного оружия в Беларусь

Президент Польши Анджей Дуда 22 августа заявил, что Россия находится в процессе перемещения части своего ядерного оружия в Беларусь. Об этом сообщает APnews.



Дуда на пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соузой рассказал журналистам "о реализации заявлений Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет перемещено на территорию Беларуси"



"Действительно, этот процесс происходит, мы это наблюдаем", – отметил Дуда. “Действия Москвы и Минска очевидным образом изменяют архитектуру безопасности в нашей части Европы".



"Это меняет архитектуру безопасности непосредственно у нас, но в то же время и на восточном фланге НАТО. Таким образом, это фактически изменяет ситуацию для всего Альянса", – добавил президент.



Де Соуза в свою очередь отметил, что "с пониманием отнесся к беспокойству Польши", и пообещал “дальнейшую поддержку Португалии в рамках НАТО”.